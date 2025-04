Acidente entre carro e carreta deixa mulher ferida na PR092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (14) deixou uma mulher ferida na rodovia PR092 no trecho da rodovia que passa por Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no cruzamento da Rodovia PR092 com o Contorno Sul de Wenceslau Braz envolvendo um automóvel Honda HRV com placas de São Paulo e uma carreta com placas de Treze Tílias.

Segundo os relatos colhidos no local pelos policiais, o motorista da carreta seguia pela rodovia PR092 quando a condutora do veículo teria atravessado a pista não sendo possível evitar a colisão. Com a violência do impacto, a mulher de 57 anos teve ferimentos. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro não ficou ferido.

As equipes da PRE e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.