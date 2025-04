COHAPAR entrega mais 80 casas do “Casa Fácil” em Joaquim Távora

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) participou, na última quinta-feira (10), da entrega de parte das 80 moradias do Residencial Jardim América, em Joaquim Távora. O projeto foi viabilizado por meio do Programa Casa Fácil, que destinou R$ 1,5 milhão em subsídios estaduais para ajudar 79 famílias a custear o valor de entrada dos imóveis.

Com investimentos de R$ 13,4 milhões, a obra foi executada em parceria entre o Governo do Paraná, a Caixa Econômica Federal e a Marazul Empreendimentos. Os subsídios estaduais, no valor de R$ 20 mil por família, são voltados a pessoas com renda de até quatro salários mínimos e servem para reduzir significativamente o valor da entrada das unidades habitacionais.

Além do benefício estadual, os compradores também puderam contar com descontos do programa federal Minha Casa, Minha Vida e utilizar o saldo do FGTS para abater o valor financiado. Os financiamentos, realizados pela Caixa, contam com condições facilitadas: prazo de até 30 anos para quitação, taxas de juros reduzidas e parcelas em torno de R$ 650 mensais, valor semelhante ou até mais baixo que o de aluguéis na cidade.

O secretário municipal de Habitação, Fabiano de Oliveira, conhecido como "Churrasco", destacou a importância da união de esforços. “A casa própria é um dos principais sonhos das famílias. Tornar esse desejo realidade se tornou um compromisso de todos nós: prefeitura, governos estadual e federal, além da construtora responsável”, afirmou.

A segunda fase do Residencial Jardim América já está em andamento. Serão construídas mais 107 casas, novamente com a parceria entre a Cohapar e a Prefeitura de Joaquim Távora. Para se inscrever, basta preencher o formulário que foi disponibilizado pela prefeitura, que pede informações como nome completo, CPF, telefone, renda familiar e outros dados pessoais.