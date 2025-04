Governador busca parceria com os EUA para reforçar segurança na fronteira e combater o tráfico

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta sexta-feira (11), em Washington, com Amy Radetsky, diretora de Política Econômica do Escritório de Assuntos Hemisférios do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O encontro teve como principal pauta a intenção do Governo do Paraná de firmar parcerias com forças policiais americanas para ações de monitoramento de fronteira e treinamento no combate ao tráfico de drogas e armas.

Entre as propostas apresentadas está a realização de intercâmbio de policiais paranaenses com os Estados Unidos, com o objetivo de promover a qualificação e o aprimoramento técnico dos agentes de segurança do Estado. Ratinho Junior destacou o cenário geográfico do Paraná, que faz fronteira com Argentina e Paraguai e está localizado em uma posição estratégica para o escoamento de produção agrícola e industrial, sendo corredor logístico entre as regiões mais desenvolvidas do Brasil.

A área de tríplice fronteira impõe desafios específicos à segurança pública, com regiões de difícil acesso e disputadas pelo narcotráfico. O Estado conta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e atua de forma integrada com forças federais, como o Exército, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Em Foz do Iguaçu, há ainda um Centro Integrado de Operações de Fronteira, em parceria com o governo federal.

O governador também apresentou os investimentos realizados pelo Estado no setor, como a aquisição de helicópteros, drones com infravermelho, embarcações, tablets de alta resolução, além da compra de quase 35 mil armas e a contratação de 4 mil policiais militares. Ele mencionou ainda a ampliação da conectividade com a instalação de 24 torres de celular ao longo do Lago de Itaipu, em parceria com a operadora Claro e cooperativas da região.

A reunião também discutiu a possibilidade de cooperação com o FBI, visando conhecer tecnologias e métodos aplicados no combate ao crime transnacional. Ratinho Junior entregou um ofício com os pedidos formais, e Amy Radetsky se comprometeu a encaminhá-los internamente.

Outro ponto abordado foi a ampliação das relações comerciais entre Paraná e Estados Unidos, especialmente na exportação de madeira de reflorestamento, que representa 28% das exportações paranaenses ao país norte-americano, com receita de aproximadamente US$ 446 milhões em 2024.