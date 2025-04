Após ser investigado por fraude, namorado de Sandy faz desabafo nas redes: “Matérias sensacionalistas”; leia

O médico Pedro Andrade, namorado de Sandy, se posicionou pela primeira vez após ser acusado de envolvimento em esquema de fraude de reembolsos. Na manhã desta sexta-feira (11), ele publicou nas redes sociais o “primeiro e único” posicionamento sobre o caso, com um texto em que faz um desabafo.

Pedro começa o texto dizendo que não ia se posicionar e que a situação estava “engraçada e ridícula”. Ele afirma que o compromisso “É com a saúde de verdade, não com fofocas e noticias distorcidas”.

A empresa SulAmerica, de planos de saúde, acusa o namorado de Sandy de ter alterado o sistema de reembolsos da empresa. Sobre a acusação em questão, ele afirmou que não tem vínculo com a empresa.

“Somos uma clínica sem nenhum vínculo com o plano de saúde em questão, o que nos faz concorrentes. O sonho de todo plano de saúde é ter clínicas credenciadas, para que essas não utilizem reembolso – o que gera custos. É um meio de controle do próprio sistema no qual jamais iremos nos submeter”, diz um trecho da nota.

Entenda o caso

Uma auditoria realizada entre 2022 e 2024 registrou mais de seis mil solicitações de reembolso, que totalizaram mais de R$ 2 milhões. A empresa alega que o valor das notas fiscais seriam diferentes do valor real da consulta.

Fracionar recibos é uma conduta ilegal, e pode ser enquadrado no artigo 171 do código penal, por estelionato. A prática consiste em emitir mais de um recibo ou nota fiscal, com o objetivo de conseguir um reembolso total mais alto.

Veja a nota completa de Pedro Andrade

“Eu ia me manter em silêncio, mas isso está ficando engraçado e ridículo demais para não criarmos um bom barraco, então vos escrevo. Vamos descer, apenas por esporte, no nível daqueles que tramam. Essa será a primeira e última vez que falo sobre esse assunto. Afinal, meu compromisso aqui é com a saúde de verdade, não com fofocas e noticias distorcidas. Alguns seguidores e pacientes têm me enviado notícias sobre esse caso. Quem conhece a mim e nosso trabalho de perto, não se preocupa. Mas existem muitos que, por total desconhecimento de quem somos, ou do que acontece no universo da saúde, acabam sendo iludidos por matérias sensacionalistas e até cômicas. Fique claro: Somos uma clínica sem nenhum vínculo com o plano de saúde em questão, o que nos faz concorrentes. O sonho de todo plano de saúde é ter clínicas credenciadas, para que essas não utilizem reembolso – o que gera custos. É um meio de controle do próprio sistemano qual jamais iremos nos submeter. Algumas operadoras transformaram o sistema de saúde em um negócio bilionário, onde o paciente é visto como estatística, e o lucro está acima de qualquer compromisso com a vida, a dignidade e a saúde pública. Médicos que não se submetem às amarras financeiras dessas instituições, tornam-se alvos de perseguição, como vem ocorrendo. Além de muitas vezes negar tratamentos e procedimentos essenciais, mesmo em situações de urgência. Eles nos acusam, na verdade, do que eles mesmos fazem. Continuarei estudando e divulgando a medicina que eu acredito: preventiva, focada no estilo de vida de cada ser humano. E não apenas em seu adoecimento. Ah, e fiquem tranquilos, mesmo que com razão, não vou abduzir ninguém. Prometo”.

Fonte original Portal Banda B.