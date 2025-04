Mulher errou tiro e vizinho foi morto com facadas no rosto em Jaguariaíva, casal se entregou a polícia

As equipes da Polícia Civil e Militar seguem apurando as motivações do crime que culminou na morte de Auri Martins na madrugada desta sexta-feira (11) no bairro do Bosque em Jaguariaíva. O casal suspeito de cometer o homicídio se apresentou à polícia.

O crime aconteceu por volta da 01h30 no bairro do Bosque. Segundo relatos da esposa de Auri, seu marido chegou em casa e, logo em seguida, o casal Gilson e Santiele chegaram ao local e houve uma discussão onde pediram para que Auri saísse da residência. Na sequência, Gilson invadiu a casa e levou Auri para rua onde Santiele teria realizado um disparo contra a vítima, mas conforme a atualização do caso, ela errou o tiro e Auri foi ferido com facadas no rosto. Vizinhos também foram ouvidos e confirmara as informações a PM.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local encontro a vítima caída ao chão ensanguentada. Auri foi socorrido e encaminhado ao Hospital Carolina Lupion onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Após cometer o crime, Gilson e Santiele fugiram do local em um automóvel VW Gol. Já no início da tarde desta sexta-feira, o casal se apresentou na delegacia da Polícia Civil acompanhados de um advogado. Segundo informações exclusivas obtidas pela reportagem da Folha, a motivação do crime foi uma discussão entre a vítima e os autores após tomarem cervejas e o veículo de um dos envolvidos ser danificado.

Os dois foram detidos e o caso segue sendo investigado.