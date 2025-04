Norte Pioneiro sediará o 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso

O município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, será palco do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, agendado para abril de 2026. A definição foi feita na última quinta-feira (10), em Foz do Iguaçu, durante o encerramento da 7ª edição do evento, que tem como objetivo qualificar e valorizar o segmento no estado.

A candidatura de Bandeirantes contou com o apoio da Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná), que também sugeriu Jacarezinho como possível sede. A entidade foi representada no evento pelo secretário executivo José Roberto Gonçalves Junior, fortalecendo a articulação regional em prol do desenvolvimento do turismo religioso.

Bandeirantes vem se consolidando como destino religioso de destaque, especialmente pela presença dos Santuários de São Miguel Arcanjo e de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ambos integrados à Rota do Rosário. O Santuário de São Miguel Arcanjo abriga a terceira maior imagem do santo no mundo, com 19,2 metros de altura, além da maior cruz do Brasil, e a segunda mais alta do mundo, com 81 metros. O espaço conta ainda com a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e São Miguel Arcanjo com os Nove Coros de Anjos. Já o Santuário de Santa Terezinha, padroeira do município, é conhecido pela tradicional “Missa das Rosas”, realizada em 1º de outubro.

O prefeito Jaelson Matta celebrou a escolha do município. “Recebemos com muita alegria a notícia de que seremos sede do fórum. Bandeirantes já desempenha um papel significativo no turismo religioso, com seus santuários, paróquias e igrejas evangélicas, que atraem romeiros, visitantes e fiéis o ano todo. Isso tem movimentado intensamente a economia local”, afirmou, agradecendo à Atunorpi pelo empenho. “Foi fundamental contar com o apoio e a defesa da entidade nesse processo.”

Para a presidente da Atunorpi, Mara Mello, a escolha de Bandeirantes como cidade-sede é motivo de orgulho. “Este evento é mais do que um encontro de fé. É uma vitrine para o Brasil conhecer as riquezas do nosso povo, da nossa cultura e da nossa tradição religiosa”, declarou. Ela também ressaltou o potencial transformador do turismo espiritual. “A Rota do Rosário é um caminho de fé e esperança que já transforma vidas. O Santuário de São Miguel Arcanjo, que atrai milhares de peregrinos anualmente, é um dos grandes símbolos dessa espiritualidade que move nossa gente e encanta quem nos visita.”

Sobre a Atunorpi

Fundada em 2015, a Atunorpi representa uma coalizão de entidades e profissionais comprometidos com a promoção do turismo no Norte Pioneiro do Paraná. Sua missão é atuar como órgão gestor e articulador de iniciativas, projetos e políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor na região, estimulando os associados a contribuírem para a construção de um turismo forte, integrado e transformador.