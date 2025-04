Casal invade residência e mata vizinho a tiros em Jaguariaíva

Um homem identificado como Auri foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (11) após uma discussão com vizinhos. O crime foi registrado em frente a uma residência situada ao bairro do Bosque, em Jaguariaíva.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítima registrada na Rua Cerejeira. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com Auri caído ao chão em frente a residência com o corpo ensanguentado. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Siate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local prestando socorro a vítima que foi encaminhada ao Hospital Carolina Lupion em estado grave.

Em contato com a esposa da vítima, esta passou a relatar que seu marido chegou em casa e entrou na residência. Logo em seguida, um casal de vizinhos chegou ao local e começou a chamar por Auri. Após uma discussão, o casal começou a pedir para que a vítima saísse da residência dizendo “Você não é o bonzão? Saí aqui fora”, momento em que o homem identificado como Gilson invadiu a casa e tirou Auri a força para fora. Nesse momento, a mulher de Gilson, identificada como Santiele, atirou contra Auri que já estaria caído no chão.

Após cometer o crime, o casal entrou em um automóvel VW de cor branca e fugiu do local. Um outro vizinho de Auri confirmou os fatos narrados pela esposa da vítima a polícia, dizendo que presenciou a mulher atirar em Auri. O homem também disse que Gilson danificou seu carro que estava estacionado em frente a casa de Auri, além de quebrar os vidros do carro de Auri.

Durante o atendimento a ocorrência, os policiais foram informados que Auri não resistiu e morreu no hospital momentos depois de ser socorrido.

Até o fechamento desta matéria, Gilson e Santiele não haviam sido encontrados. Denúncias podem ser encaminhadas de forma anônima ao telefone 190.