Mulher se surpreende ao descobrir que está casada com o cunhado

A surpreendente história de Fábia Almeida, na Bahia, revela um casamento legal com o próprio cunhado. A confusão, que impacta a vida da família há quatro anos e permanece sem solução, foi compartilhada pelos envolvidos em uma entrevista emocionante à TV Bahia, onde contaram como o erro aconteceu e as consequências em seus cotidianos.

A governanta se casou com Acel Menezes em Biritinga (BA) em novembro de 2012, conforme sua certidão. Acontece que um erro surpreendente veio à tona em 2021 e a gente te conta os detalhes.

O irmão de Acel, Abel Menezes, ao solicitar uma segunda via de um documento, descobriu que era ele, e não Acel, quem constava como marido de Fábia nos registros oficiais.

“Descobrimos através da segunda via da certidão de nascimento do meu irmão. Na observação da segunda via da certidão, apareceu que ele tinha se casado com Fábia, minha esposa, sendo que eu tenho a nossa certidão de casamento toda certinha”, disparou o verdadeiro marido.

A principal hipótese para o erro no registro de casamento de Fábia é a similaridade entre os irmãos. Apenas uma letra diferencia seus nomes, além de compartilharem sobrenomes parecidos, a mesma cidade natal e o mesmo mês de nascimento (agosto), com Abel nascido em 1981 e Acel em 1986.

As semelhanças entre os parentes, que já geraram episódios de tensão e também divertidos, agora resultaram em uma questão inesperada que afeta o estado civil de um dos rapazes.

Para corrigir o erro que a casou legalmente com o cunhado, Fábia recebeu uma orientação que só aumenta sua revolta, se divorciar de seu verdadeiro marido, Acel:

“Eu casei com tanto amor, quando vejo as fotos desse dia eu me emociono. Agora eu talvez precise descasar para resolver a situação e eu não quero isso, não foi um erro meu”.

A frustração com o imbróglio é compartilhada por Abel, que reside em Juazeiro e precisa dos documentos corretos para avançar na carreira, enfrentando longas viagens até Serrinha.

A mesma rotina exaustiva de deslocamentos (172 km) é vivenciada por Fábia e Acel, moradores de Abrantes, enquanto a família também lida com o incômodo das piadas.

“Brincam que ela é casada com dois irmãos, que a gente releva para não se chatear, mas é uma situação constrangedora para quem está vivendo”, disse o esposo oficial da governanta.

Após o caso gerar muita repercussão, a TV Bahia tentou buscar esclarecimentos com a Justiça, mas não teve êxito. A família acredita que o erro foi cometido durante o registro do nome do noivo no cartório.

