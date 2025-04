Escola do Norte Pioneiro é destaque estadual ao transformar resíduos plásticos em inovação e educação

O Colégio Estadual Aldo Dallago, localizado em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, desenvolveu um projeto que une educação ambiental, inovação tecnológica e engajamento estudantil. Chamado de Movimento CEAD Recicla, o projeto foi idealizado pela professora Erika Gelinski com o objetivo de combater o descarte inadequado de resíduos plásticos no ambiente escolar.

Inicialmente, os alunos realizaram campanhas de conscientização sobre o descarte correto de garrafas PET e tampas plásticas, além de promoverem a arrecadação e encaminhamento do material para uma ONG em Curitiba. Com a suspensão da coleta pela ONG em 2024, a escola assumiu o processo por meio do Clube de Ciências, criado no mesmo ano.

Sob orientação do professor de Robótica, Matheus Vigilato de Morais, os alunos do clube projetaram e construíram uma máquina automática de contagem de garrafas. Utilizando tecnologia Arduino e componentes desenvolvidos pelos próprios estudantes, o equipamento registra as arrecadações em um banco de dados e exibe os dados por turma em um monitor. A máquina foi apresentada na feira de inovação GeniusCom, em Jacarezinho, conquistando o segundo lugar na categoria NP Maker Senior.

Para dar destino ao material coletado, os alunos também desenvolveram um processo para transformar as garrafas em filamentos utilizados em impressoras 3D. Os filamentos são usados na produção de itens como porta-mochilas e peças para as aulas de robótica.

Como forma de incentivo, a escola criou uma moeda pedagógica digital, a CEAD$, que substituiu a premiação anterior com pizza. A cada mês, a turma que mais arrecada garrafas recebe cinco moedas por aluno, que podem ser trocadas por produtos na loja virtual da escola, como material escolar, uniformes e alimentos. A iniciativa também serve para recompensar frequência, desempenho e participação nas atividades escolares.

O projeto conta com apoio da gestão escolar, professores e comunidade, e integra os Clubes de Ciência do Estado do Paraná, que envolvem cerca de 6 mil alunos em mais de 200 escolas. A proposta é incentivar o protagonismo juvenil e a busca por soluções inovadoras para desafios locais.