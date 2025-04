Caminhão carregado com tomate tomba e motorista morre

Um grave acidente de trânsito culminou na morte de um caminhoneiro na madrugada desta quarta-feira (09). A situação foi registrada na rodovia PR-239 no trecho que passa pelo município de Sengés, nos Campos Gerais.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho entre Sengés e a divisa com o estado de São Paulo e envolveu um caminhão Mercedes Benz carregado com uma carga de tomates. Segundo os dados colhidos pelos policiais, o caminhoneiro seguia pela rodovia quando, na altura do km 5, perdeu o controle da direção e o caminhão tombou.

Com a violência do impacto, a cabine do caminhão ficou destruída e, infelizmente, o motorista de 37 anos morreu no local. A carga de tomates ficou espalhada pela rodovia.

A situação mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.