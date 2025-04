Padre do Norte Pioneiro participa de missão especial com o Papa Francisco em Roma

O padre Héliton Ribeiro, pároco e Reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus de Ibaiti, está em Roma, na Itália, participando de um momento histórico para a Igreja Católica. Ele é um dos 1.200 sacerdotes de todo o mundo convocados pessoalmente pelo Papa Francisco para integrar o Jubileu dos Missionários da Misericórdia, evento de grande relevância espiritual e pastoral.

Os Missionários da Misericórdia são padres escolhidos diretamente pelo Papa com a missão especial de pregar a misericórdia de Deus e de absolver pecados cuja competência é, tradicionalmente, reservada exclusivamente à Sé Apostólica. Trata-se de um mandato extraordinário, concedido a poucos, que expressa a confiança do pontífice no zelo pastoral e na espiritualidade dos convocados.

Padre Héliton, conhecido pelo seu carisma e liderança à frente do Santuário em Ibaiti, permanecerá algumas semanas a mais em solo italiano. A extensão da estadia tem um motivo acadêmico: ele está concluindo mais um mestrado, complementando sua formação teológica. O sacerdote já possui um título anterior pela tradicional Universidade Gregoriana de Roma, uma das mais respeitadas instituições católicas do mundo.

Natural de uma família católica tradicional de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, Héliton foi ordenado sacerdote em 6 de abril de 2013, pelas mãos de Dom Antônio, bispo da diocese. Desde então, tem se destacado pela dedicação pastoral e pelas ações junto à comunidade católica, especialmente em Ibaiti. Também já serviu na Paróquia São José e Santo Antônio, em Cambará, em Bandeirantes e Santo Antônio da Platina.

A presença de padre Héliton em Roma é motivo de orgulho para os fiéis do Norte Pioneiro. Sua atuação como Missionário da Misericórdia e seu empenho nos estudos reforçam o compromisso com a fé e com o serviço à Igreja em tempos desafiadores.

Ao retornar ao Brasil, ele trará não apenas uma experiência única vivida ao lado do Papa Francisco, mas também novos conhecimentos para aplicar em sua missão evangelizadora no Santuário de Ibaiti.