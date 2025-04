Pastor renuncia cargo após ter fotos íntimas vazadas por amante; veja imagens

O pastor e presidente da Assembleia de Deus no Pará, Riter José Marques de Souza, foi exposto recentemente pela amante nas redes sociais. A mulher teria recebido e vazado fotos íntimas do pastor. Após repercussão do caso, ele renunciou a um cargo nacional, segundo O Fuxico Gospel.

As imagens teriam sido enviadas pelo próprio pastor para uma suposta amante. Além das fotos, ela também vazou prints de conversas picantes com líder evangélico. O caso aconteceu em Belém do Pará e ganhou grande repercussão em perfis de fofoca.

Riter é casado com a pastora Priscila Áquila Pinto. Segundo a esposa, ela perdoou a traição do marido, conforme comunicou nas redes sociais. Lideranças da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) acreditam Riter se tornou prejudicial para a imagem da instituição religiosa.

Fonte original Portal Banda B.