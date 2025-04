Ribeirão Claro abre inscrições para o concurso da Rainha da Cavalgada Ecológica dos Três Corações

Na última terça-feira (08), a prefeitura de Ribeirão Claro anunciou através das suas redes sociais a abertura das inscrições para o concurso de beleza que coroará a Rainha da 26ª Cavalgada Ecológica dos Três Corações. O evento, considerado uma tradição no município acontecerá entre os dias 2 e quatro de maio, e busca suas representantes para a edição deste ano.

As inscrições para participar do concurso estão abertas desde a última segunda-feira (07), e se encerram na próxima terça-feira (15). Para participar, as interessadas devem ter entre 14 e 20 anos de idade, além de que devem residir no Patrimônio dos Três Corações para poder participar do concurso.

No regulamento ainda é possível visualizar outras exigências, que incluem estar solteira, não estar grávida, estar matriculada ou ter concluído o Ensino Médio ou Curso Correlato. Outros requisitos podem ser encontrados no regulamento do concurso.

A pré-seleção das candidatas será realizada no dia 22 de abril, às 18h00, na Escola Municipal do Campo João Teodoro da Silva, e as candidatas que se inscreverem deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência.

O concurso elegerá a Rainha da 26ª Cavalgada Ecológica dos Três Corações, assim como a Primeira Princesa e também a Segunda Princesa, que serão os ícones do evento deste ano.

Para se inscrever, as interessadas devem comparecer à Escola Municipal do Campo João Teodoro da Silva, no Patrimônio dos Três Corações até a próxima terça-feira (15), entre as 13h00 e 17h00, com o termo de participação em mãos. O termo está disponível AQUI.