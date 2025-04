Agência do Trabalhador de Joaquim Távora tem vagas de emprego disponíveis em diversos setores

Joaquim Távora está com diversas vagas de emprego disponíveis. A informação foi divulgada pelas redes sociais da prefeitura e da Agência do Trabalhador do município. De acordo com as informações divulgadas, as vagas estão disponíveis em diversas áreas, que vão desde atendimento ao público e vendas, até limpeza e frentista.

Uma das vagas disponíveis no município é para o cargo de Recepcionista, no Hotel São Lucas. Para esta vaga, existem alguns requisitos mínimos que devem ser atingidos pelos interessados em ocupa-la. O principal requisito é que esta vaga está aberta apenas para homens. Entre as outras exigências estabelecidas pela empresa, estão conhecimento em informática básica e experiência com atendimento ao público. A carga horária é de 08h00 diárias, sendo que o trabalho será realizado entre as 15h00 e 23h00.

Para concorrer a esta vaga, os interessados podem procurar a Agência do Trabalhador ou entrar em contato diretamente com o Hotel São Lucas e enviar os currículos através do WhatsApp (43) 99186-1203.

Já na empresa Soeto Alimentos, a vaga disponível é para promotor de merchandising, um trabalho de marketing utilizado para promover produtos ou serviços da empresa. Para esta vaga, as exigências são mais rigorosas, contando com exigência em habilitação nas categorias A e B, ensino médio completo, disponibilidade para viagens constantes, flexibilidade e os interessados devem residir em Joaquim Távora.

Além destas exigências, a empresa também afirma que os interessados devem ter algumas habilidades extras, como atenção a detalhes, organização e gerenciamento de tempo, proatividade, habilidade de comunicação, flexibilidade e trabalho em equipe. Os interessados em concorrer à esta vaga devem enviar os currículos através do e-mail [email protected], ou preencher o currículo na recepção da Soeto Alimentos, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Parque Industrial de Joaquim Távora.

Na empresa Mazoti, também há vagas disponíveis, para três áreas diferentes. As vagas estão disponíveis para os cargos de garçom, frentista e faxineiro. Não foram divulgadas informações sobre exigências ou requisitos mínimos para ocupar estas vagas, mas os interessados em obter mais informações podem entrar em contato com a empresa ou enviar diretamente os currículos através do WhatsApp (43) 98825-5736.

Demais informações sobre as vagas ou questionamentos sobre outros assuntos relacionados às oportunidades de emprego em Joaquim Távora podem ser consultadas na Agência do Trabalhador do município, através do telefone (43) 99165-5947, ou no prédio da Agência, que fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 620.