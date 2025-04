Jaguariaíva chega a 140 casos confirmados de dengue

Nesta terça-feira (08), a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, divulgou a atualização do boletim epidemiológico da dengue de 2025. De acordo com os registros do município, desde o início deste ano até hoje, foram registrados 140 casos confirmados de dengue, menos da metade das notificações registradas no período.

Conforme revelam os dados divulgados pela secretaria, entre janeiro e o começo de abril deste ano foram registradas 503 notificações de casos de dengue, onde pacientes procuraram as unidades de saúde com diversos sintomas relacionados à doença. Portanto, menos da metade destes casos foram confirmados, e 150 já foram descartados.

Portanto, ainda restam os casos que seguem sob investigação e aguardam o resultado dos exames laboratoriais. Estes, que somam o total de 214 casos, podem ou não serem positivos. Contudo, a prefeitura e as autoridades da Vigilância Sanitária seguem pedindo o auxílio da população nas ações voltadas ao combate à dengue.

Dentre as principais ações, estão cuidar dos quintais e terrenos, não deixar potes e outros recipientes que possam acumular água para fora das casas, evitar deixar água parada e diversas outras ações voltadas para a conscientização sobre os efeitos da dengue.

Além disso, a prefeitura também alerta sobre alguns sintomas principais da dengue, que são febre alta, acima de 38,5°, dores musculares, dores atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e também dor de cabeça. “Em caso de suspeita, procure a unidade de saúde mais próxima”, alerta a prefeitura.