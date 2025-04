Estrela de “Round 6” é condenado a um ano de prisão por assédio sexual

O ator sul-coreano Young Su, da série “Round 6”, foi condenado a um ano de prisão por assédio sexual. Ele se tornou conhecido internacionalmente por interpretar o jogador 001, do sucesso da Netflix.

O caso aconteceu em duas ocasiões, em 2017, e envolve assédio de uma jovem de 22 anos. De acordo com promotores, o ator usou a posição de destaque que possui para constranger a vítima. Na época, os dois integravam a mesma companhia de teatro. O grupo descreveu Young Su como “um veterano com quase cinco décadas de carreira que assediou uma jovem e indefesa”.

A decisão foi confirmada após recurso da defesa, que havia conseguido adiar a punição determinada em primeira instância anteriormente. Os advogados do ator alegam inocência.

No tribunal, Young declarou vergonha de estar em um tribunal com a idade que tem atualmente. “Se minhas palavras ou ações foram erradas, eu aceito as consequências. No entanto, mesmo após refletir, eu acredito que não cometi nenhum ato que possa ser considerado assédio”, afirmou.

