Jaguariaíva organiza evento sobre autismo em apoio a Campanha Abril Azul

Dando sequência às ações do Abril Azul, mês de conscientização do autismo, a Prefeitura Municipal de Jaguariaíva promoveu nesta segunda-feira (7) a Roda de Conversa sobre o Autismo, conduzida pela terapeuta ocupacional Mariana Ruffato, com o apoio de uma equipe multidisciplinar do município. O evento aconteceu no Cine Teatro Valéria Luercy e foi aberto ao público, com foco em profissionais da área, famílias de autistas e demais membros da comunidade.

A Roda de Conversa teve como objetivo promover o entendimento sobre o autismo e compartilhar informações relevantes sobre a inclusão e o apoio necessário para as pessoas no espectro autista. O encontro contou com a participação de diversos profissionais que atuam na área, oferecendo orientações e trocando experiências para fortalecer a rede de apoio aos autistas e suas famílias.

A programação do Abril Azul segue com mais eventos, com destaque para a palestra do comunicador e escritor Marcos Petry, marcada para o dia 14 de abril, também no Cine Teatro Municipal. A palestra abordará temas relacionados à conscientização e ao enfrentamento das dificuldades enfrentadas pelas pessoas autistas, com a proposta de ampliar o entendimento e promover a inclusão.

O Abril Azul é uma campanha de conscientização importante para promover a inclusão e respeito às pessoas com autismo, além de informar a sociedade sobre as necessidades específicas desse público. A Prefeitura Municipal tem se empenhado em oferecer oportunidades de aprendizado e apoio para que as famílias e profissionais possam se atualizar sobre o autismo, garantindo assim um atendimento mais adequado e sensível às pessoas no espectro.