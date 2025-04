Karatecas brazenses recebem homenagem na Câmara por conquistas estaduais

Os atletas da União Brazense de Karatê, Kanzen de Wenceslau Braz, foram homenageados na noite da última segunda-feira (07), durante uma sessão da Câmara Municipal, proposta pela vereadora Aline Nazareth, em reconhecimento às conquistas obtidas em competições estaduais e nacionais ao longo de 2024. Juntos, os karatecas da União conquistaram 100 medalhas em torneios organizados pela Federação Paranaense de Karatê, levando o nome do município ao pódio diversas vezes.

Durante a homenagem, foram celebradas as mais diversas conquistas da equipe que, ao longo do ano, foram os representantes da cidade nas maiores competições de karatê do Estado, e se consagraram entre os principais karatecas e medalhistas de todo o Paraná, além de medalhas no Campeonato Brasileiro, que também trouxeram respeito e honra para os jovens que compõem a equipe.

Entre os destaques das principais conquistas celebradas estão as medalhas de campeão paranaense, conquistadas por Inácio Francisco Martins dos Santos, Juan Ferreira Fabro e Leidiane Gonçalves. A equipe também comemorou um feito ainda mais expressivo, a medalha de campeão brasileiro, conquistada pelo atleta Felipe Gabriel Carriel Costa.

Além dos destaques do ano passado, a equipe vem conquistando medalhas e títulos há anos representando o município em diversas competições, que vão muito além das disputas da Federação Paranaense, mas até ontem, não haviam recebido destaque ou foram notados pelo município por suas conquistas, o que fez a homenagem de ontem ser ainda mais especial para todos.

Sensei Jussé celebrou a homenagem, pois foi a primeira em anos de trabalho conquistando títulos e medalhas em nome do município. Foto: Arquivo Pessoal

“Me senti muito honrado em saber que seríamos homenageados pela Câmara. Já se fazem 13 anos que eu dou aulas de karatê na cidade e já formei muitos alunos e conquistei muitos títulos por Wenceslau Braz. Nos últimos anos nós tivemos atletas que foram campeões paranaenses, brasileiros e até internacionais, mas não havíamos sido honrados desta maneira, e foi algo muito maravilhoso para mim, como Sensei, receber esta homenagem”, disse à reportagem da Folha o Sensei Jussé de Oliveira, responsável pela equipe.

O sentimento de orgulho e felicidade de terem sido reconhecidos após anos conquistando títulos e medalhas representando o município não ficou apenas para o Sensei Jussé, mas para todos os atletas, desde os que estão na equipe desde o começo até aqueles que chegaram nos últimos anos.

“Foi uma honra para nós, pois durante 13 anos nós lutamos nos tatames nas sombras, escondido, mas agora começamos a ter nosso reconhecimento e destaque, tanto na cidade quanto na região. Para nós é algo muito prazeroso e gratificante receber este apoio”, disse um dos professores e atleta da União Brazense de Karatê, Marcelo Lobo Vanzelli Filho.

Contudo, durante a sessão, foram homenageados os atletas Leidiane Gonçalves Dias, Pauline Budel dos Santos, Felipe Gabriel Carriel Costa, Deividi Gabriel de Carvalho, Dionatan Berzeruska, Gabriel Henrique Soares Caetano, Inácio Francisco Martins dos Santos, Enzo Farias Ramos, Juan Ferreira Fabro, Robilton José Bueno, Michael Pereira Fagundes, Marcelo Lobo Vanzelli Filho e o Sensei Jussé de Oliveira.

Portanto, além das medalhas conquistadas com estes atletas, o Sensei Jussé conquistou outras 212 em competições regionais representando o município de Wenceslau Braz com outros atletas. No entanto, o total de medalhas conquistadas por atletas de karatê treinados pelo Sensei representando o município foi de 312.