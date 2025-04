Dengue mata criança de nove anos no Paraná

A Secretaria de Saúde de Cambé confirmou nesta terça-feira (8) a morte de três pessoas devido à dengue no mês de março. As vítimas são uma criança de 9 anos, sem doenças preexistentes, uma mulher de 43 anos e um homem de 68 anos, ambos com comorbidades. Além desses casos, duas outras mortes, incluindo uma criança de 3 anos, seguem sendo investigadas.

Os exames laboratoriais indicaram que duas das vítimas foram infectadas pelo sorotipo DENV-3, que é considerado pelo Ministério da Saúde um dos mais perigosos, podendo causar formas graves da doença. Os casos estão concentrados principalmente nos bairros Jardim Silvino, Santo Amaro e Novo Bandeirantes, que estão recebendo medidas especiais de controle. As equipes de combate às endemias estão realizando ações com fumacê e mutirões de limpeza nessas regiões para tentar conter a propagação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A secretária municipal de Saúde, Talita Bengozi, pediu o apoio da população para eliminar possíveis focos do mosquito e alertou sobre a importância de procurar atendimento médico aos primeiros sinais da doença, como febre, dor no corpo e manchas vermelhas na pele.

A Secretaria de Saúde aguarda os resultados de exames para confirmar ou descartar os dois casos suspeitos de morte por dengue, incluindo o de uma criança de 3 anos. A cidade continua com esforços intensificados no combate à dengue para evitar novos casos e mortes.