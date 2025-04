Suspeito fica nervoso ao ver viatura e é pego com maconha em Wenceslau Braz

Uma pessoa foi detida em posse de maconha na noite desta segunda-feira (07). A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela Vila Formosa quando se depararam com um indivíduo que, ao ver a viatura, ficou nervoso e escondeu um objeto. Com isso, a equipe realizou a abordagem do suspeito sendo encontrada em sua posse uma porção de 1,3 gramas de maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Frente aos fatos, a droga foi apreendida e o suspeito encaminhado a Companhia da PM para lavratura do Termo Circunstanciado.