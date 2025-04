Ribeirão Claro divulga data da tradicional Cavalgada Ecológica dos Três Corações

Considerada como uma tradição no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, a Cavalgada Ecológica dos Três Corações já tem data confirmada e promete agitar a região já na primeira semana do mês de maio. A festança está sendo realiza pela 26ª vez no município e é aguardada por toda a população da cidade e da região, que aguardam ansiosamente pelo evento.

O anúncio da data da Cavalgada deste ano foi divulgada na última segunda-feira (07) nas redes sociais da prefeitura de Ribeirão Claro. De acordo com as informações preliminares sobre o evento, a prefeitura anunciou que a festança deste ano acontecerá entre os dias 02 e 04 de maio, o primeiro final de semana de maio que vem emendado com o feriado do Dia do Trabalhador, que será numa quinta-feira.

Sem detalhes aprofundados até o momento, a prefeitura deu spoilers do que espera a população e os visitantes durante os três dias de festa. Segundo a publicação, o evento contará com rodeios, shows ao vivo, praça de alimentação, parque de diversões e o evento principal da festa, a Cavalgada Ecológica.

“Tradição, emoção e grandes encontros esperam por você de 02 a 04 de maio! Três dias de rodeio, shows, praça de alimentação, parque de diversões e, claro, a nossa cavalgada tradicional”, diz a publicação da prefeitura.

Além destas informações, a prefeitura também informou que mais detalhes sobre a cavalgada devem ser divulgadas em breve, e a redação da Folha ficará atenta para trazer novas atualizações sobre o evento nos próximos dias.