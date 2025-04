Prefeitos da Amunorpi participam de capacitação para início de mandato e prestação de contas

Cerca de 200 gestores e servidores municipais do Norte Pioneiro participaram na última segunda-feira, 7, da capacitação intitulada "Início de Mandato - Desafios e Responsabilidades: Preparação para a Abertura de Exercício e Prestação de Contas Eficiente", realizada na Casa da Cultura Platinense, em Santo Antônio da Platina. O evento teve como objetivo preparar os gestores públicos para a execução eficaz de suas funções e para a prestação de contas transparente e eficiente.

A capacitação contou com a presença de importantes autoridades, incluindo os conselheiros Ivens Linhares, presidente, e Ivan Bonilha, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), além de Kele Cristiani Diogo Bahena, representante do Ministério Público. Também estiveram presentes os prefeitos Régis William (Jaboti e presidente da AMUNORPI), Gil Martins (Santo Antônio da Platina), Cezão (Tomazina), Nilton Meira (Carlópolis), Pedro de Oliveira (Guapirama), Germano (Siqueira Campos) e Polaco (Wenceslau Braz), representando a AMUNORPI, além de Amarildo Tostes (Itambaracá) e Tânia Basso (Nova América da Colina), representando a AMUNOP.

Durante o evento, o presidente da AMUNORPI, Régis William, ressaltou a importância da capacitação, destacando a parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Contas para garantir a eficácia das ações públicas. "É essencial esta capacitação. Pois temos a parceria do Ministério Público e do Tribunal de Contas realizando ações preventivas para que todos possam atuar com eficácia", afirmou William.

A representante do Ministério Público Estadual, Kele Bahena, também enfatizou a importância da abordagem preventiva no evento. "Estamos no caminho certo ao trabalhar na vertente preventiva, em conjunto com o TCE-PR", disse. Bahena ainda destacou que a capacitação oferecida pelo Tribunal de Contas tem sido fundamental para o aprendizado dos gestores. "Essa é uma forma de combater as consequências de um ato impróprio, buscando a correção na raiz", afirmou.

O evento proporcionou uma troca de conhecimentos valiosa entre as instituições e os gestores locais, com foco na melhoria da gestão pública e na transparência dos processos administrativos.