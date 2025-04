Tradicional Torneio de Pesca Esportiva de Carlópolis está com inscrições abertas

Conhecido como uma tradição no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro, o Torneio de Pesca Esportiva PESCAR 2025 vai acontecer em maio e está com inscrições abertas. Reconhecido nacionalmente como o maior torneio da categoria no país, a competição conta com prêmios exorbitantes e promete agitar a região com pescadores profissionais e amadores de diversas regiões do país.

O Torneio está previsto para acontecer no primeiro final de semana de maio, entre os dias 3 e 4, e as inscrições ainda estão abertas para os participantes. Para embarcações com até três pessoas, o valor da inscrição é de R$ 300,00. Já para aqueles que desejarem levar mais pessoas na equipe, o valor aumenta em R$ 100,00 por pessoa.

Para realizar a inscrição da equipe, os interessados em participar do Torneio podem acessar o site da prefeitura, na aba do PESCAR 2025, ou entrar em contato com Rafael e Ederaldo, responsáveis pela organização, através dos telefones (41) 99950-9291 (Rafael) ou (43) 99604-1013 (Ederaldo).

Entre os regulamentos da competição, consta que podem concorrer pescadores de qualquer nacionalidade e sexo, devidamente licenciados por órgãos competentes no que concerne à pesca amadora.

Além disso, o regulamento também aponta que a pesca do Torneio será exclusivamente de Corvina, nos moldes de Pegar e Soltar. Para acessar mais informações sobre os regulamentos do Torneio, os interessados podem entrar diretamente no site da prefeitura, onde constam todas as regras e exigências.

Como todo torneio, o PESCAR 2025 conta com diversas premiações. Para o primeiro colocado, por exemplo, a premiação será um motor, uma carreta, um barco e um motor elétrico, enquanto para o segundo lugar a premiação será um motor e um barco.

Já para a terceira equipe da classificação, a premiação será um barco, enquanto para a quarta, uma carreta. No entanto, as premiações seguem até o 10º colocado do Torneio, sendo que do 5º ao 10º a premiação será um motor elétrico.

Para mais informações, dúvidas ou realizar as inscrições no Torneio, os interessados devem acessar o site da prefeitura, na aba PESCAR 2025.