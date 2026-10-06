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Argentinos se preparam para ver Lionel Messi atuando pela última vez na seleção

Amistoso contra o Benin, marcado para esta terça-feira (6), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, será a última vez que o camisa 10 entrará em campo defendendo a Albiceleste

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
06/10/2026 às 12h38
Argentinos se preparam para ver Lionel Messi atuando pela última vez na seleção
Foto: Reprodução/Xargentina

Redação - Marcelo Aguiar

INTERNACIONAL - A Argentina vive dias de emoção e expectativa com a despedida de Lionel Messi da seleção nacional. O amistoso contra o Benin, marcado para esta terça-feira (6), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, será a última vez que o camisa 10 entrará em campo defendendo a Albiceleste, encerrando uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol mundial.

Aos 39 anos, Messi confirmou sua aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão foi anunciada no fim de agosto, semanas depois da derrota da Argentina para a Espanha na final do Mundial. Em sua mensagem de despedida, o craque afirmou que entregou tudo o que podia pela equipe nacional e que chegou o momento de abrir espaço para uma nova geração de jogadores.

A despedida transformou Buenos Aires no centro das atenções do futebol internacional. Os ingressos para a partida foram esgotados rapidamente, e a Associação do Futebol Argentino organizou uma série de homenagens ao jogador que se tornou o principal símbolo esportivo do país no século XXI. Campeões mundiais de 2022, ex-companheiros de seleção, familiares e milhares de torcedores participarão das celebrações preparadas para o adeus do capitão argentino.

Messi encerra sua trajetória internacional como o atleta que mais vezes vestiu a camisa da Argentina e também como o maior artilheiro da história da seleção. Foram 207 partidas e 125 gols ao longo de uma caminhada iniciada em 2005, quando estreou pela equipe principal. Desde então, disputou seis Copas do Mundo, conquistou os títulos da Copa América de 2021 e 2024, a Finalíssima de 2022 e, principalmente, a Copa do Mundo do Catar, encerrando uma espera de 36 anos dos argentinos pelo tricampeonato mundial.

A trajetória de Messi pela seleção foi marcada por momentos de glória, mas também por períodos de forte pressão. Durante anos, o craque conviveu com comparações constantes com Diego Maradona e recebeu críticas após derrotas em finais importantes. A virada ocorreu a partir da conquista da Copa América de 2021, quando passou a ser unanimidade entre torcedores e especialistas. Desde então, consolidou sua imagem como um dos maiores jogadores da história do esporte.

Além da despedida do jogador, a partida representa o início de uma nova fase para a seleção argentina comandada por Lionel Scaloni. Jovens talentos começam a ganhar espaço e a discussão sobre quem herdará a tradicional camisa 10 já movimenta o futebol do país. Nomes como Nico Paz e Franco Mastantuono aparecem entre os candidatos a assumir o protagonismo deixado por Messi nos próximos ciclos internacionais.

Enquanto o futuro da seleção começa a ser desenhado, os argentinos se preparam para uma noite histórica. No Monumental, o foco estará voltado para o jogador que transformou sua trajetória em uma das mais vitoriosas já registradas no futebol e que deixará os gramados da seleção cercado pelo reconhecimento de uma geração inteira de torcedores.

Horário da partida e onde assistir: 

  • Data: 6 de outubro, terça-feira

  • Horário: 20h (de Brasília)

  • Local: Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG)

  • Onde assistir: Sportv e getv

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