Arapoti avança em regularização fundiária e construção de novas moradias

Na última semana, a Supercreche CMEI Santa Maria sediou a terceira reunião do Programa de Regularização Fundiária "Moradia Legal", promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), em parceria com a Prefeitura Municipal de Arapoti. O encontro teve como objetivo apresentar o andamento do programa, que busca documentar os lotes dos moradores da cidade. A iniciativa tem sido bem recebida pela população, devido à sua eficiência e agilidade na regularização fundiária.

Durante a reunião, estiveram presentes o Secretário de Administração, Luiz Bispo, o Chefe da Divisão de Habitação, André Alvarez, e o representante da empresa Propriedade Legal. Além deles, os moradores do Jardim das Crianças participaram ativamente do evento, tirando dúvidas e recebendo informações detalhadas sobre o processo de regularização. A próxima reunião do programa será direcionada aos moradores do Distrito de Calógeras, dando continuidade ao esforço de garantir a regularização fundiária em diferentes regiões de Arapoti.

Além dessa importante ação, a administração municipal de Arapoti segue avançando com outras iniciativas significativas para o desenvolvimento habitacional da cidade. O prefeito Irani Barros visitou a obra do Loteamento Emílio Carneiro Kluppel nesta semana, e as novidades são positivas. A fase final do primeiro módulo, com 28 casas, já está em andamento, e a empreiteira responsável pela obra iniciou a construção de mais 56 unidades habitacionais. A conclusão do projeto representa um grande passo para a administração municipal e uma realização importante para os futuros moradores que finalmente poderão concretizar o sonho da casa própria.

Essas ações, tanto no campo da regularização fundiária quanto no avanço das obras habitacionais, têm mostrado o compromisso da Prefeitura de Arapoti em melhorar a qualidade de vida da população, oferecendo soluções habitacionais e garantindo segurança jurídica para os moradores. O município segue firme no objetivo de promover o desenvolvimento urbano sustentável, com a participação ativa da população e o apoio das autoridades locais e regionais.