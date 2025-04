Jaguariaíva promove a 15ª Conferência Municipal de Saúde

Na última sexta-feira (04), o Clube Recreativo Municipal de Jaguariaíva sediou a 15ª Conferência Municipal de Saúde, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Conselho Municipal de Saúde. O evento contou com a participação de representantes da comunidade, do poder público, de instituições locais, da 3ª Regional de Saúde, além de usuários organizados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o tema "Uma só Saúde: Desafios e Perspectivas para o SUS", a conferência teve como principal objetivo avaliar as políticas públicas de saúde, ouvir a população e estabelecer diretrizes para o fortalecimento do SUS no município. A abertura do evento contou com as autoridades municipais, seguidas de uma palestra ministrada pela enfermeira e gestora Ediane de Fátima Mance Burdinski, que abordou os principais desafios enfrentados pelo sistema público de saúde e ressaltou a importância do SUS para toda a população.

No período da tarde, os participantes foram divididos em grupos de discussão, nos quais puderam levantar propostas e sugestões relacionadas aos desafios do setor de saúde, que serão posteriormente encaminhadas às instâncias superiores do controle social. A conferência também foi marcada pela eleição dos novos conselheiros municipais de saúde, que serão responsáveis por representar a população no acompanhamento e fiscalização das ações e serviços oferecidos pelo SUS.

A 15ª Conferência Municipal de Saúde de Jaguariaíva representou um importante momento de participação popular e de diálogo entre a sociedade e o poder público, buscando aprimorar a gestão do sistema de saúde no município. As deliberações e propostas surgidas durante o evento servirão como base para futuras ações e políticas públicas que visam a melhoria do atendimento e dos serviços de saúde oferecidos à população jaguariaivense.