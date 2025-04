Projeto de Apadrinhamento transforma vidas de crianças e adolescentes da Casa Lar em Wenceslau Braz

Em meio a histórias de superação e recomeço, o Projeto de Apadrinhamento desenvolvimento pela Casa Lar de Wenceslau Braz está transformando a realidade de muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Realizado durante todo o ano, o projeto é contínuo e conta com o apoio de parceiros da comunidade, empresas e pessoas que desejam fazer a diferença. Mais do que doar bens materiais, o programa é uma forma concreta de oferecer afeto, convivência e oportunidades para um futuro mais digno a quem já enfrentou tantas dificuldades.

Continua após a publicidade

Neste mês, o foco está sendo a Páscoa, onde chocolates, Ovos de Páscoa e presentes relacionados à data comemorativa estão sendo arrecadados, além de outros meios que as pessoas podem utilizar para auxiliar estas crianças durante a festividade. O prazo para a entrega dos doces está aberto até o dia 16.

O principal objetivo do projeto é proporcionar uma melhor qualidade de vida social às crianças e adolescentes acolhidos, para que eles não percam experiências consideradas naturais e importantes em suas fases de desenvolvimento.

“É um projeto de grande relevância para as crianças que estão acolhidas aqui, pois traz momentos diferentes e especiais, tanto para eles quanto para as pessoas que apadrinham”, disse a Coordenadora da Casa Lar, Jéssika Aparecida Stefaniack, à reportagem da Folha. Continua após a publicidade

Desde pequenos gestos, como o simples ato de sair para almoçar fora, até ações mais estruturadas, como o oferecimento de estágios ou oportunidades de trabalho, tudo contribui para o bem-estar dos acolhidos. E cada colaboração conta. Sejam doações de roupas, alimentos ou sorvetes, como os potes generosos enviados mensalmente por uma sorveteria parceira.

“Saber que tem pessoas de bom coração e boa vontade que se disponibilizam para ofertar o que as crianças e adolescentes acolhidas precisam, tanto em aspectos profissionais, financeiros ou afetivos. Não tem preço ver a alegria deles!”, disse a Coordenadora. O apadrinhamento acontece de diversas formas, mas o afetivo é o que mais faz falta para os acolhidos. Foto: Imagem Ilustrativa/Divulgação/Internet

O apadrinhamento pode acontecer de diversas formas. Há quem ofereça momentos especiais, como um “dia de beleza” para as adolescentes, por meio de salões de beleza que se dispõem a colaborar. Outros preferem contribuir financeiramente ou com doações de itens de necessidade básica.

No entanto, o tipo de apadrinhamento mais raro, e também o mais necessário, é o afetivo. Esse consiste em pessoas que desejam se aproximar mais profundamente, levando adolescentes para passar um fim de semana em casa, por exemplo, criando vínculos importantes e dando a eles experiências familiares e afetivas que muitas vezes lhes foram negadas.

“Nas outras maneiras de apadrinhar as crianças, o programa acontece bem, mas nós sentimos falta deste tipo de apadrinhamento, que é quando alguém quer levar as crianças para um final de semana diferente e divertido, como se fosse parte da família”, disse Jéssika.

Além disso, o programa busca incentivar o envolvimento de empresas com o chamado apadrinhamento profissional. A ideia é abrir portas no mercado de trabalho para os adolescentes acolhidos, especialmente aqueles com 14 anos ou mais, que já podem estagiar.

O apoio nesse momento é essencial, principalmente porque, ao completar 18 anos, esses jovens precisam deixar a Casa Lar e seguir a vida por conta própria. Sem apoio, muitos enfrentam dificuldades para se manter.

“Agradecemos muito àqueles que já fazem parte do programa e ajudam as crianças e adolescentes acolhidos por nós, e pedimos que aqueles que sentirem de transformar a vida de mais jovens da Casa Lar nos procure, ajudando e mudando as expectativas para o futuro dos acolhidos”, enfatizou a Coordenadora.

Neste mês, o apadrinhamento principal está sendo para a Páscoa, onde chocolates, ovos de Páscoa e presentes relacionados à data comemorativa estão sendo arrecadados, além de outros meios que as pessoas podem utilizar para auxiliar estas crianças durante a data. O prazo para a entrega dos doces vai até o dia 16.

O Projeto de Apadrinhamento representa, assim, uma alternativa valiosa para garantir dignidade e esperança às crianças e adolescentes da Casa Lar de Wenceslau Braz. Por meio da solidariedade e da empatia, a comunidade tem a oportunidade de mudar destinos e fazer parte de uma rede de cuidado e transformação social contínua.

Portanto, aqueles que desejam se unir a esta causa, ou entender mais sobre o projeto, podem entrar em contato diretamente com a Coordenadora da Casa Lar de Wenceslau Braz, Jéssika Aparecida Stefaniack, através dos telefones (43) 9688-5435 ou (43) 3518-1157.