Paraná exporta U$ 14 bilhões em alimentos e bebidas para mais de 170 países em 2024

O Paraná exportou US$ 14,2 bilhões em alimentos e bebidas para 176 países ao longo de 2024, consolidando-se como um dos principais fornecedores globais deste segmento. Os dados, organizados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) a partir de informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacam a diversidade de mercados e produtos exportados, evidenciando a vocação do estado para o comércio internacional.

A China foi o principal destino das exportações paranaenses, com US$ 5,4 bilhões em alimentos e bebidas, representando 37,9% das vendas externas. Outros países de destaque incluem Irã (US$ 473 milhões), Emirados Árabes Unidos (US$ 471 milhões), Coreia do Sul (US$ 441 milhões), Holanda (US$ 385 milhões), Indonésia (US$ 376 milhões) e Japão (US$ 353 milhões). A União Europeia também se destacou como um importante mercado, com França, Alemanha e Turquia figurando entre os principais compradores. Países da América do Sul, como Chile, Uruguai e Peru, também mostraram forte presença nas exportações paranaenses.

Em relação aos produtos exportados, a soja foi o principal item, com US$ 5,3 bilhões, seguida pela carne de frango in natura (US$ 3,8 bilhões) e farelo de soja (US$ 1,4 bilhão). Outros produtos relevantes incluem açúcar bruto (US$ 1,2 bilhão), cereais (US$ 551 milhões), carne suína (US$ 404 milhões) e café solúvel (US$ 326 milhões).

Nos últimos seis anos, a estratégia do governo estadual de expandir os mercados internacionais tem mostrado resultados positivos. Em 2019, 22 países importavam US$ 50 milhões ou mais de alimentos do Paraná. Já em 2024, 40 países superaram a marca de US$ 69 milhões. O crescimento da produção paranaense também reflete esse desempenho, com destaque para o aumento na produção de ovos, frangos e suínos.

O Paraná segue como líder na produção de frangos, representando 34,2% do total nacional, e também se destaca na suinocultura, onde ficou com a segunda maior produção do Brasil. Além disso, o estado tem aumentado sua participação nas exportações de feijão, com 71 mil toneladas exportadas em 2024, um aumento significativo em relação aos anos anteriores.