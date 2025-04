Fim de semana teve a menor temperatura do ano no Norte Pioneiro

Após uma intensa onda de calor nos últimos meses, o fim de semana no Paraná foi marcado por uma queda significativa nas temperaturas. De acordo com o Simepar, no sábado (05) e domingo (06), diversas cidades registraram as menores temperaturas do ano, incluindo a região do Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

A menor temperatura foi registrada em Palmas, com 5,9°C no sábado. Além de Palmas, outras 16 cidades tiveram a menor temperatura do ano até aquele momento, como Altônia (15,4°C), Antonina (17,3°C), Cascavel (13,5°C), Curitiba (12,3°C), Foz do Iguaçu (11,6°C), Francisco Beltrão (11,2°C) e Ponta Grossa (13°C). No Norte Pioneiro, a menor temperatura foi em Santo Antônio da Platina, com 15,2°C no domingo. Outras cidades, como Cascavel e Loanda, também registraram temperaturas baixas, de 13,4°C e 17,9°C, respectivamente.

Na segunda-feira (07), Cascavel e Loanda continuaram a registrar os menores índices de temperatura de 2025, com 13,1°C e 17,6°C. Outras cidades, como Cianorte e Paranavaí, marcaram temperaturas mínimas recordes pela segunda vez no ano, com 16,2°C e 17°C, respectivamente. Além dessas, Assis Chateaubriand, Cândido de Abreu e Cerro Azul também registraram as menores temperaturas do ano até aquele momento.

Continua após a publicidade

O clima no Paraná nesta segunda-feira foi marcado por maior cobertura de nuvens no Centro-Sul, nos Campos Gerais e na faixa Leste do estado. Chuvas fracas e pancadas isoladas de chuva ocorreram durante o dia, com destaque para o aumento da temperatura no Interior, onde as máximas chegaram aos 30°C. No entanto, a previsão para a noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira indica a chegada de áreas de instabilidade, que devem provocar chuvas intensas e temporais localizados em todas as regiões paranaenses.

Na quarta-feira (09), o tempo instável deve persistir, com pancadas de chuva no Norte, Centro e Leste do Paraná, especialmente em Curitiba. As temperaturas no Norte podem atingir até 30°C, enquanto no Oeste, Sudoeste e Sul, a máxima não ultrapassa os 25°C. A previsão é de que o ar frio continue na quinta-feira (10), com temperaturas mínimas mais baixas, especialmente no extremo sul do estado.