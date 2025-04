Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira em Wenceslau Braz

Esta segunda-feira (07) começou com temperaturas baixas na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Ventos fortes e o clima frio e gélido são aspectos iniciais do começo desta semana no município, e a tendência é que este cenário continue. Confira a previsão para hoje.

Continua após a publicidade

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a temperatura máxima para esta segunda-feira deve ser 24°C, temperatura esta que deve atingir o município por volta das 15h00, quando a cidade registrará o pico mais alto da temperatura hoje.

Por volta das 08h00, o município estava com 17°C, sendo que, neste horário, o vento estava forte, cerca de 22 quilômetros por hora. Já por volta das 09h00, as previsões indicam que a temperatura deve estar em cerca de 19°C.

Continua após a publicidade

Já para as próximas horas, as previsões do Simepar apontam que a temperatura deve chegar a 22°C até o meio-dia, sem possibilidades de chuva e com ventos de até 23 quilômetros. Para o período da tarde, as previsões apontam temperaturas mais elevadas, tendo como mínimas 23°C e podendo chegar a 24°C por volta das 15h00.

No período da noite, as temperaturas devem começar a diminuir novamente, podendo chegar a 17°C por volta das 23h00. Neste período, os ventos devem enfraquecer, chegando no máximo a 17 quilômetros por hora.

Contudo, o Simepar aponta uma semana com algumas variações meteorológicas para o município. Na próxima terça-feira (08), por exemplo, a temperatura na cidade pode chegar a 27°C, sem previsão de chuvas, enquanto na quarta-feira (09), a temperatura chegará a 27°C também, mas com possibilidade de algumas pancadas de chuva durante o dia.

Para a quinta-feira (10), as previsões apontam a mesma máxima, enquanto para a sexta-feira (11), a máxima deve ser 28°C, assim como no sábado (12). No domingo (13) a temperatura deve voltar a cair no município, que aponta máximas de 25°C e céu nublado.