Secretário Roni Miranda anuncia colégios agrícolas em Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora

Na última sexta-feira, dia 4, o secretário estadual da Educação do Paraná, professor Roni Miranda, esteve nos municípios de Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora, onde anunciou a implantação de dois colégios agrícolas que atenderão estudantes de toda a região do Norte Pioneiro. A agenda contou com reuniões importantes com prefeitos, vice-prefeitos e lideranças da área educacional.

Em Santo Antônio da Platina, o encontro aconteceu no gabinete do prefeito Gil Martins, com a presença de prefeitos e vice-prefeitos da Amunorpi, além do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, da deputada federal Luiza Canziani, do secretario Alex Canziani, e ainda o representante do deputado Cobra Repórter. As reuniões também contaram com a participação dos chefes dos Núcleos Regionais de Educação: Leila Torres, de Ibaiti; Joaquim Faustinoni, de Wenceslau Braz; e Ana Maria Molini, de Jacarezinho, todos vinculados à Secretaria de Estado da Educação.

O presidente da Amunorpi Regis Willian, prefeitos e vice-prefeitos da região

Durante a reunião, Roni Miranda anunciou que Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora receberão colégios agrícolas. Em Santo Antônio, a unidade será instalada em um prédio onde já funcionou uma escola agrícola. O município vai doar 21 alqueires ao Estado, após aprovação da Câmara de Vereadores. O Governo do Paraná se comprometeu a realizar todas as adequações necessárias no espaço, como reformas estruturais, alojamentos e ginásio de esportes.

“Essa é uma conquista importante para o Norte Pioneiro. Visitamos pessoalmente os dois locais e temos certeza de que esses colégios agrícolas vão transformar a vida de muitos jovens da região. Educação com foco técnico, alinhada ao desenvolvimento rural, é uma das prioridades do nosso governo”, afirmou o secretário Roni Miranda.

O colégio funcionará em regime de internato, de segunda a sexta-feira, com alimentação e hospedagem gratuitas para os estudantes. Aos fins de semana, os alunos poderão retornar para suas casas. Ainda não foi definida a quantidade de vagas, mas o atendimento será regional, com alunos de diferentes cidades regionais.

Em Joaquim Távora, juntamente com o prefeito da cidade, Gelson Mansur

Já em Joaquim Távora, juntamente com o prefeito da cidade, Gelson Mansur, foi anuciado que o colégio será construído em uma área de 70 alqueires já pertencente ao Estado. O local é conhecido como Fazenda Iapar, antiga área de pesquisa agropecuária do extinto Instituto Agronômico do Paraná. A sede da propriedade está localizada a apenas 2,4 quilômetros da PR-092. O secretário solicitou que a prefeitura elabore o projeto da nova unidade, que também deverá atender município da região.

Responsável pelas articulações do governo na região, o coordenador regional da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio também participou das reuniões. Para o coordenador, o momento representa um marco para a educação e o desenvolvimento da região: “Essas unidades não apenas formarão técnicos qualificados para o campo, mas também fixarão os jovens no meio rural, gerando oportunidades e fortalecendo as economias locais. A união entre Estado, municípios e lideranças regionais foi fundamental para tornar isso possível”, destacou Daio.

Há expectativa de que ambas as unidades entrem em funcionamento em 2025, embora a data ainda não esteja confirmada. A criação dos colégios agrícolas representa um avanço importante para a formação técnica dos jovens da região e fortalece o compromisso do Governo do Paraná com a educação voltada ao desenvolvimento rural e à valorização do agronegócio.