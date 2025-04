Homem com mandado de prisão é preso no centro de Wenceslau Braz

Na noite da última quinta-feira (03), um homem foi preso no centro da cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, após uma abordagem policial em que os agentes descobriram que ele possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, a ocorrência aconteceu por volta das 23h25, durante um patrulhamento policial que estava sendo realizado na rua Presidente Getúlio Vargas. Durante o patrulhamento, a equipe avistou o indivíduo que, ao notar a presença da viatura, mudou de direção e demonstrou nervosismo, olhando constantemente para trás.

Diante da ação suspeita do indivíduo, os policiais deram voz de abordagem. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal, sendo que não encontraram nada de ilícito com o indivíduo. No entanto, durante consultas aos sistemas de segurança, foi constatado que o abordado possuía um mandado de prisão em aberto, que havia sido expedido pela Comarca de Curitiba.

Frente ao fato, e ao risco eminente de fuga, os policiais algemaram o indivíduo e o levaram para a confecção do Boletim de Ocorrência. Posteriormente, ele foi levado ao hospital para realização do laudo de integridade física e, em seguida, entregue à Delegacia Penal da comarca responsável.

Em contato com a Polícia Militar, a reportagem da Folha não teve acesso a informações sobre o motivo do mandado de prisão do indivíduo até o momento.