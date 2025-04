Seis pessoas são presas após série de furtos em Arapoti

Na última quinta-feira (03), a Polícia Civil de Arapoti, nos Campos Gerais, realizou uma operação que resultou na prisão de seis pessoas por envolvimento com a criminalidade, especialmente com diversos crimes em estabelecimentos comerciais da cidade.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações obtidas pela reportagem da Folha, a operação foi realizada em cumprimento a seis mandados de prisão contra os indivíduos, que estavam sendo investigados por crimes como furtos em comércios locais.

Conforme as informações divulgadas pela equipe de investigação da Polícia Civil de Arapoti, os criminosos costumavam agir de madrugada e fugir rapidamente do local depois do crime, deixando prejuízos para as vítimas comerciantes.

Continua após a publicidade

Imagens mostram os indivíduos invandindo um estabelecimento (ao lado esquerdo da tela é possível notar o vidro quebrado). Foto: PCPR

Em um vídeo enviado à reportagem da Folha, é possível ver três dos indivíduos destruindo completamente o vidro de um estabelecimento local para realizar os furtos. Nas imagens foi possível notar que os indivíduos não utilizavam máscaras ou objetos para esconder o rosto, o que pode ter auxiliado nas investigações.

Portanto, através de intensos trabalhos de investigação realizados para apurar esses crimes que vinham sido cometidos, principalmente na região do Centro da cidade, os policiais conseguiram identificar os suspeitos através de várias imagens de câmeras de segurança, além de trabalhos de campo e outras investigações sigilosas que levaram à descoberta dos autores dos crimes.

Depois das coletas de provas, foi representado pela prisão deles junto ao juízo da Comarca. Os presos foram encaminhados para o DEPEN, onde permanecem à disposição da Justiça. O investigador Angelo Simões ressaltou a importância da parceria com a comunidade no fornecimento de informações e na disponibilidade de imagens de câmeras de monitoramento. Tudo isso contribuiu sobremaneira com a agilidade no trabalho policial para solução dos casos.