Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência da República

O youtuber e influenciador Felipe Neto anunciou nas redes sociais, no fim da tarde desta quinta-feira (3), a pré-candidatura à presidência do Brasil. Além disso, o influenciador também anunciou o lançamento de uma nova rede social, a “Nova Fala”.

Continua após a publicidade

Felipe Neto começa o vídeo dizendo que tem dois grandes anúncios para fazer e pede a atenção do público. No primeiro momento, o influenciador explica que evitou posicionamentos políticos nos últimos meses para conseguir ter um olhar de fora, já que baseia as próprias opiniões no “domínio da informação”. Ele ainda revelou que tem anseio para ser um “guardião da verdade”.

Ele também comenta que a revisão que fez nunca foi sobre se colocar ou não nos assuntos, e sim a forma em que faria isso. Em seguida, Felipe Neto afirma que após o período de reflexão e estudo, ele anuncia a pré-candidatura à presidência da República.

Continua após a publicidade

“Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes”, afirmou. Em seguida também questionou por que não usar as redes sociais a favor do povo.

Durante o vídeo, o influenciador anunciou a segunda novidade: a criação de uma nova rede social: “Nova fala”. Ele afirma que a rede seria algo como um “ministério”, permitindo criar uma plataforma de governo neutra. Felipe Neto prometeu trazer mais novidades em breve.

Fonte original Portal Banda B.