Casos continuam aumentando e Carlópolis já tem mais de 850 pacientes com dengue

PROCESSO SELETIVO Há 16 minutos Jundiaí do Sul abre PSS para contratação de professores, motoristas e servidores públicos Inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 17 deste mês; veja como se inscrever

VACINAÇÃO Há 2 horas Santo Antônio da Platina realizará campanha de vacinação contra a gripe no próximo sábado Vacinação será realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Ribeiro e Vila Santa Terezinha, além da Câmara Municipal que também será sede da ação