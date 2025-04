Operação prende suspeito de matar homem a pauladas

A Polícia Civil de Sengés, com apoio da Polícia Militar, prendeu na manhã desta quinta-feira (01) um homem de 37 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O mandado foi expedido em razão de uma investigação sobre um homicídio qualificado ocorrido em 2024. A prisão foi realizada na zona urbana de Sengés.

Continua após a publicidade

O crime em questão aconteceu no dia 31 de agosto de 2024, no período vespertino, quando a vítima, Antonio Paulo Lúcio de Miranda, de 31 anos, foi agredida a golpes de pau pelos acusados. O motivo para o crime seria um desentendimento da vítima com a esposa de um dos acusados, que também é cunhada do autor foragido, que é vizinho do homem preso hoje.

Durante a investigação, a Polícia Civil indiciou os dois homens envolvidos no homicídio, ambos por homicídio qualificado. Além disso, um terceiro suspeito foi indiciado por falso testemunho, relacionado ao caso. A polícia também apreendeu o instrumento usado no crime como parte da investigação.

Continua após a publicidade

O segundo acusado, de 36 anos, permanece foragido e as autoridades continuam buscando sua localização para dar cumprimento à prisão. A operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar segue em andamento na busca por mais informações sobre o caso.

As investigações sobre o homicídio seguem, com a polícia empenhada na elucidação total dos fatos e na identificação de todos os envolvidos no crime.