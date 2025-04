Morre aos 89 anos Orlando Dib, um dos empresários mais tradicionais de Jaguariaíva

Orlando Dib nasceu em Jaguariaíva, no dia 23 de abril de 1935. Era filho de Bachir Miguel Dib e Helena Ragueb Chacur Dib, imigrantes sírios que chegaram ao município no início do século XX e contribuíram significativamente para o desenvolvimento local.

"Jaguariaíva se despede hoje de um de seus filhos mais ilustres. Nos despedimos do nosso amigo, Orlando Dib, cidadão vibrante e atuante, que deixa saudades, marcando de maneira inquestionável a história de Jaguariaiva. Aos familiares e amigos, nossos profundos sentimentos!", ressaltou o prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda.

Aos 15 anos, após a morte do pai, assumiu os negócios da família, tornando-se o principal responsável pela administração da tradicional Casa Bachir. A loja, especializada em tecidos, vestuário e calçados, marcou várias gerações e é atualmente o estabelecimento comercial mais antigo ainda em atividade no município, com mais de 96 anos de funcionamento contínuo.

Além da trajetória empresarial, Orlando Dib foi reconhecido pela participação ativa em entidades importantes de Jaguariaíva. Foi membro da Loja Maçônica Acácia do Norte e um dos fundadores do Capivari Clube de Campo e da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva (ACIAJA), instituições que tiveram papel fundamental no fortalecimento econômico e social da cidade.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pelos familiares.