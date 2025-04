Jaguariaíva participa do encontro estadual “Cuida Mais Paraná” e debate políticas públicas sociais

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) representou Jaguariaíva no Encontro Estadual Cuida Mais Paraná, realizado entre os dias 31 de março e 1º de abril, no Palácio Iguaçu e no Canal da Música, em Curitiba. O evento reuniu especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir políticas públicas voltadas à proteção e equidade dos direitos das mulheres, da população idosa e da igualdade racial.

A programação teve início no dia 31 com uma palestra do médico Drauzio Varella, que abordou questões relacionadas à saúde e ao bem-estar da população. O evento também contou com o lançamento dos programas Recomeço e Casa da Mulher Paranaense, com a presença do governador Ratinho Junior e da secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, que apresentaram os novos recursos e as iniciativas voltadas para a melhoria das condições de vida e o fortalecimento da igualdade social no estado.

No dia 1º, as atividades se encerraram no Canal da Música, com debates sobre governança e a sensibilização das políticas públicas direcionadas às mulheres, abordando a importância de fortalecer ações que garantam a segurança, saúde e direitos dessa parcela da população.

O evento foi uma oportunidade para discutir e planejar ações que promovam a igualdade de direitos e a proteção das populações mais vulneráveis, destacando a importância da integração entre as esferas governamentais e a sociedade civil para a implementação de políticas públicas eficazes. A participação de Jaguariaíva no encontro refletiu o compromisso do município com o avanço das políticas sociais em nível estadual.