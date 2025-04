Festival de cinema de Ponta Grossa abre inscrições para mostras competitivas

O Primeiro Festival Araucária dos Campos Gerais de Audiovisual, que será realizado na cidade de Ponta Grossa nos dias 2 e 8 de julho, está com inscrições abertas para a premiação de obras audiovisuais de Ponta Grossa.

Organizado pelo Coletivo Araucária (@cacoletivoaraucaria no Instagram), o festival surge com o objetivo de ampliar os espaços de circulação audiovisual na região dos Campos Gerais, promovendo o fortalecimento da produção cultural local. A iniciativa foi contemplada pelo edital da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, via Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura do Governo Federal.

A idealizadora do projeto e produtora cultural Larissa Clausen explica que a proposta nasceu do anseio de artistas e produtores culturais de diversos segmentos, que buscam criar novas oportunidades para a exibição de obras audiovisuais no estado. "O festival é um ato de resistência do audiovisual no Paraná, buscando descentralizar a cultura e abrir novos espaços de circulação", destaca o jornalista e produtor do evento, Angelo Rocha.

Com essa proposta, o Festival Araucária aposta em iniciativas como oficinas e mostras em escolas públicas, projetos sociais e cursos universitários de Ponta Grossa. Além disso, promove exibições de produções locais e fomenta articulações com coletivos e produtores audiovisuais dos Campos Gerais e do Paraná.

A identidade do festival foi criada pelo produtor audiovisual Alisson Nascimento, que explica a inspiração por trás do nome do evento: "A Araucária é um símbolo ecológico e cultural do Paraná, e sua simbologia está presente nas categorias da mostra competitiva". As premiações estão divididas em três categorias: "Mostra Pinhão", voltada para produções dos Campos Gerais; "Mostra Galhos Verticais", direcionada a obras do estado do Paraná; e "Mostra Floração", aberta a todo o Brasil.