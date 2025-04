Acidente no trevo da Denorpi deixa motociclista ferido em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quinta-feira (03) deixou um motociclista ferido na rodovia PR092 no perímetro urbano do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 12h30 em um dos trevos de acesso a Wenceslau Braz conhecido como “Trevo da Denorpi”. Um motociclista seguia em uma Honda CB Twister 250 sentido Cobalchini ao trevo quando o condutor de um automóvel GM Corsa Classic teria cruzado a rodovia para acessar a cidade não sendo possível evitar a colisão.

Com isso, a moto acabou atingindo a lateral traseira do veículo e o motociclista sofreu uma queda. Felizmente, apesar do susto e dos prejuízos, o jovem não teve ferimentos graves. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária que administra o trecho e levado ao Hospital de Caridade São Sebastião para avaliação médica. Já o condutor do Corsa Classic não teve ferimentos.

Até o fechamento desta matéria o trânsito estava lento e complicado no local, uma vez que a moto não foi retirada da pista, pois a equipe da Polícia Rodoviária Estadual não havia chegado ao local para realizar o registro do boletim de ocorrência.