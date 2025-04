Atleta de Ibaiti fecha com gigante da Série A depois de encerrar contrato com o Furacão

No último sábado (29), o Fortaleza Esporte Clube anunciou seu novo reforço para compor a zaga da equipe profissional de futebol feminino. Beatriz Teixeira, de 22 anos de idade, foi anunciada pelo clube, e passará a defender a camisa tricolor nas próximas competições.

Continua após a publicidade

Natural da cidade de Ibaiti, no Norte Pioneiro, Beatriz começou no futebol logo cedo. No início de sua carreira, a jovem defendeu a bandeira do Avaí/Kindermann, de Santa Catarina, na categoria sub-18, mas veio para o Paraná logo em seguida.

Chegada da atleta foi celebrada nas redes sociais. Foto: Print/FECPARAELAS

Continua após a publicidade

Já no Estado, Beatriz fechou com o Athletico Paranaense em 2020, disputando as competições estaduais e nacionais defendendo o escudo do Furacão, onde permaneceu até o último ano. Pelo Furacão, conquistou em cinco oportunidades o Campeonato Paranaense Feminino, conquistou o acesso à elite nacional e disputou o Campeonato Brasileiro A1.

Agora, em 2025, a jovem dá mais um passo importante em sua carreira, disputando entre as melhores equipes do Brasil. Integrada ao elenco tricolor, Beatriz irá defender as Leoas nas disputas do Campeonato Brasileiro A2, Campeonato Cearense e na Copa do Brasil Feminina.