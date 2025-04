CEEP de Arapoti recebe visita da equipe do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz

A equipe gestora do CEEP de Arapoti, composta pelas professoras Danyela, Lika e o professor Mateus, recebeu, na última semana, uma visita do Chefe do NRE de Wenceslau Braz, professor Joaquim, do técnico de Educação Profissional, professor Fábio, e das professoras Marilei, Eliane e Priscila, integrantes do Departamento de Educação Profissional da SEED/PR. A visita teve como objetivo conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelos professores e técnicos da instituição, além de acompanhar os impactos positivos das atividades realizadas com os alunos e a comunidade.

Durante a visita, a equipe gestora do CEEP conduziu os visitantes por uma jornada monitorada pelas diversas atividades realizadas nos ambientes de estudo da instituição. O objetivo foi proporcionar uma experiência rica de aprendizado, mostrando como as atividades pedagógicas e profissionais impactam o cotidiano dos estudantes, além de fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade local.

O encontro foi uma oportunidade para que os profissionais da educação trocassem experiências e percebessem o impacto direto das ações realizadas na formação dos alunos. A gestão do CEEP de Arapoti se mostrou engajada na melhoria contínua do ensino e na promoção de uma educação de qualidade, destacando a importância de se envolver com a comunidade e entender as necessidades dos estudantes.

A visita também reforçou a relevância da integração entre a equipe pedagógica local e os órgãos da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, além de servir como uma vitrine para o modelo educacional aplicado no CEEP. A troca de conhecimentos entre os profissionais envolveu não apenas aspectos técnicos, mas também a reflexão sobre os resultados obtidos pelas metodologias adotadas na instituição.

O momento proporcionou uma troca de experiências pedagógicas e o fortalecimento das práticas educacionais no município, com destaque para a dedicação e inovação das equipes no processo de ensino-aprendizagem.