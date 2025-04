Jogador do Vasco, Dimitri Payet, é acusado de agressão física e psicológica por ex-amante

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis de agressão e abuso sexual e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência, ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

Nesta terça-feira (1º/4), o portal LeoDias obteve com exclusividade documentos judiciais e o boletim de ocorrência que relatam as agressões físicas e psicológicas que Larissa Natalya Ferrari, ex-amante do jogador de futebol Dimitri Payet, diz ter sofrido. Além das provas, a fonte próxima da advogada enviou ao portal fotos que mostram as marcas da violência da relação que teve com o jogador, reforçando a gravidade das acusações.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no último domingo (30/3) em União da Vitória, Paraná, Larissa compareceu à delegacia para solicitar medidas protetivas de urgência contra Payet. A vítima relatou que, após retornar à cidade, passou a receber ameaças veladas do jogador, com frases como: “Vou mandar alguém aí para cuidar de você” e “Vou mandar alguém aí para te deixar segura”.

Nos documentos, Larissa descreveu um relacionamento conturbado e marcado por episódios de agressividade e comportamento controlador por parte de Payet. Ela afirma que se sentiu coagida e ameaçada em diversas ocasiões, principalmente após decidir se distanciar do jogador.

A vítima também denunciou situações de abuso psicológico e emocional, mencionando que o jogador manipulava seu estado emocional e a submetia a situações humilhantes e degradantes. Larissa declarou à autoridade policial que sofre de transtorno de personalidade borderline e que Payet usava esse fato para exercer controle sobre ela.

Em uma das declarações mais impactantes, Larissa afirmou que era coagida a realizar práticas como beber fluidos corporais ou ter contato com sujeira; e que, mesmo com a dificuldade de lidar com a perda e acreditar que gosta do jogador, está se sentindo muito incomodada com a situação.

Mesmo diante da dificuldade de encerrar o relacionamento, Larissa decidiu buscar ajuda por temer por sua segurança e integridade física. O boletim de ocorrência também cita que a vítima buscou apoio psicossocial no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Conforme a fonte próxima à Larissa, a advogada está abalada e iniciou sessões de terapia, além de tomar medicamentos controlados diariamente.

Dimitri Payet, jogador francês que atualmente atua pelo Vasco da Gama, ainda não se pronunciou sobre as acusações. O portal LeoDias procurou a assessoria do Vasco da Gama, bem como o próprio jogador para posicionamento, e aguarda retorno.

Entenda o caso

Em março, o portal LeoDias recebeu com exclusividade a informação de que o jogador Dimitri Payet estava se relacionando com Larissa Ferrari. Casado, o craque conheceu a advogada por meio das redes sociais, como revelado por ela, por meio de um “perfil fake” utilizado pelo jogador.

Após o caso repercutir, Larissa precisou se pronunciar sobre a situação, já que, segundo ela, estava recebendo ataques de pessoas falando que ela queria fama e mídia: “Não é verdade. Eu fiz isso pela minha própria segurança, não por conta do Dimitri em si, mas sei que ele é uma pessoa influente. Diante dessas notícias que vemos diariamente contra as mulheres, fiquei receosa”, escreveu.

Após a advogada prestar queixa contra o jogador, a Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito para investigar as denúncias e solicitou exames periciais para comprovar as lesões físicas relatadas por Larissa. O caso tramita em segredo de Justiça.

Fonte original Portal Leo Dias.