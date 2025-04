Prefeitura e IFPR aprimoram parceria para fortalecer educação em Jaguariaíva

A Prefeitura de Jaguariaíva segue com o compromisso de fortalecer a educação e a qualificação profissional no município, por meio de parcerias estratégicas que visam beneficiar a população e impulsionar o desenvolvimento local. Na última semana, o prefeito José Sloboda, acompanhado pelo secretário de Governo, Homero Baitala, recebeu na sede da Prefeitura representantes do Instituto Federal do Paraná (IFPR) para uma reunião focada no aprimoramento dessas ações.

Participaram do encontro o reitor do IFPR, Adriano William da Silva Viana Pereira, e o diretor-geral Paulo Sérgio Horst. Durante a reunião, foram discutidos e reafirmados os compromissos de parceria entre o instituto e a administração municipal, com o objetivo de inovar os cursos oferecidos pelo IFPR e ampliar as oportunidades de qualificação profissional para os cidadãos de Jaguariaíva. A parceria também visa incentivar a realização de estágios práticos, o que proporcionará aos estudantes uma experiência mais próxima da realidade do mercado de trabalho.

Além dos aspectos ligados à educação e profissionalização, o encontro também abordou o fortalecimento do fomento ao esporte nas dependências do IFPR. O apoio à prática esportiva, junto ao desenvolvimento educacional, é uma das frentes importantes para o município, visto que o esporte contribui para a formação integral dos jovens e amplia as oportunidades de inclusão social e de desenvolvimento pessoal.

A reunião entre a Prefeitura e o IFPR reforça o compromisso das duas partes com o crescimento de Jaguariaíva, alinhando esforços para proporcionar mais qualificação e melhor infraestrutura aos moradores. A cooperação entre o poder público e a instituição de ensino é vista como uma ferramenta importante para o progresso da cidade, especialmente nas áreas de educação, qualificação profissional e esportiva.

Esse tipo de iniciativa tem se mostrado fundamental para o fortalecimento da economia local e para a criação de novas possibilidades para os jovens e adultos da cidade, que terão acesso a cursos inovadores, estágios práticos e uma melhor infraestrutura esportiva para o desenvolvimento de suas habilidades. A colaboração entre a Prefeitura de Jaguariaíva e o IFPR é mais um passo importante na busca por um futuro melhor para o município e seus habitantes.