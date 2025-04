Funcionários encontram jovem morto em hotel da região

A equipe da Polícia Civil está investigando a morte de um jovem de 21 anos que foi encontrado sem vida no quarto de um hotel siado ao município de Jaguariaíva na tarde desta terça-feira (01).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta das 15h00 os policiais receberam um chamado para comparecer a um hotel que fica situado a Avenida Paulo da Cruz Pimentel, no Centro, onde funcionários haviam encontrado um hóspede sem vida. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o gerente do estabelecimento relatou aos policiais que o jovem deu entrada no hotel por volta das 21h00 da segunda-feira (31) e lodo depois saiu para comprar bebidas, retornando em seguida para o seu quarto. Já nesta terça-feira, os funcionários perceberam que o hospede ainda não havia liberado o quarto, momento em que foram verificar o que havia acontecido e encontraram o rapaz morto.

A vítima foi identificada como Jann Alexandre da Silva Sampaio, de 21 anos. Segundo os relatos dos funcionários, ele foi encontrado caído ao chão sem vida e com sinais de rigidez. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas apenas pode confirmar o óbito da vítima.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar início às investigações e recolher o corpo da vítima.