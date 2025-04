Caminhoneiro paranaense viraliza nas redes sociais com transformação em veículo

Um caminhoneiro paranaense viralizou nas redes sociais com um motivo pra lá de diferente. Rodrigo transformou um Volvo FH em uma verdadeira atração por onde passa. Com olhos vermelhos, adesivo do Ayrton Senna e bastante luzes, o caminhão chama atenção nas rodovias e ruas do Brasil. Além de todas essas características, também tem uma imagem de Jesus Cristo na parte de trás.

No TikTok, o caminhoneiro já acumula quase 12 milhões de curtidas e ultrapassou 70 milhões de visualizações. Diversos seguidores e apreciadores do veículo comentaram sobre a criatividade e beleza do FH Camuflado 35.

“Fiquei com a impressão de que o caminhão vai virar um transformers a qualquer momento”, comentou um. “Acho isso muito mais chique do que Ferrari e carros de luxo. Isso é ostentação de verdade”, escreveu outro. “Imagina isso na estrada escura no meio da noite”, brincou uma internauta.

Fonte original Portal Banda B.