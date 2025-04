Wenceslau Braz registra primeiro caso de dengue; casos de covid seguem aumentando

Enquanto algumas cidades do Norte Pioneiro já decretaram estado de emergência pela Dengue e outros apresentam um número excessivo de casos confirmados, que continuam em disparada, Wenceslau Braz mantém uma situação tranquila referente aos casos confirmados e notificados. Desde o início do ano, apenas um caso foi confirmado, até o momento.

Continua após a publicidade

As informações são do boletim epidemiológico emitido oficialmente pela Vigilância Epidemiológica do município junto com a prefeitura, e aponta menos de 100 notificações de casos até o momento, o que retrata ainda mais a estabilidade do município em controlar a proliferação do mosquito e eliminar seus criadouros.

Até o último boletim, que havia sido divulgado na última terça-feira (25), o município não havia registrado casos de dengue, mas, no boletim divulgado nesta terça-feira (01), o primeiro caso confirmado aparece entre os dados.

Continua após a publicidade

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Folha, o caso foi confirmado na última quarta-feira (26), em uma mulher de 58 anos de idade que, apesar dos sintomas, não teve grandes complicações.

Contudo, embora os casos de Dengue estejam controlados no município, o aumento consistente de casos de COVID-19 pode representar uma preocupação para os moradores, já que um morador veio a óbito vítima do vírus.

O último boletim informativo foi divulgado na última quinta-feira (27), e aponta 157 casos confirmados, além de 429 descartados. Até a data de divulgação, 154 casos já estavam recuperados, mas dois continuavam ativos.

No entanto, o aumento dos casos de COVID-19 no município traz a importância da prevenção e cuidados especiais, principalmente com pessoas de grupos vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes. Por outro lado, embora os casos estejam controlados, a dengue também apresenta um certo risco para a saúde, e as medidas de combate devem continuar.