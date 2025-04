Ribeirão Claro entra na “trend do ghibli” e publica imagens da cidade na versão animada

Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas por imagens no estilo Studio Ghibli, estúdio de animação japonês que já teve participação em filmes famosos, como "A Viagem de Chihiro" e "Meu Amigo Totoro". Com imagens retratando a realidade em formato de anime, a trend estourou através do ChatGPT, que liberou um gerador de imagens para que os usuários pudessem brincar com a novidade. Porém, além de pessoas que modificaram fotos, a prefeitura de Ribeirão Claro também entrou na brincadeira, e transformou sete lugares da cidade em Ghibli.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais da prefeitura, mostrando a cidade de uma forma mais divertida e fantástica. “Entramos na trend! Nossa cidade agora ganha vida em ilustrações inspiradas nos traços mágicos do Studio Ghibli. Os encantos naturais e culturais de Ribeirão Claro representados de uma forma única e cheia de fantasia!”, disse a prefeitura.

Os lugares foram selecionados para demonstrar as belezas do município, e entre eles, estão a Igreja Matriz e a famosa Ponte Pênsil Alves de Lima, que é um dos maiores ícones da cidade. Além destes dois pontos, outros cinco também foram selecionados, sendo eles o Portal da Entrada da cidade, o Morro do Gavião, o Santuário São Vicente Pallotti, o Voo de Balão sobre a Represa de Chavantes e a Fazenda Monte Bello, pontos turísticos que atraem visitantes de diversas regiões, e que agora ganharam uma característica mais “animada”.

Morro do Gavião em Ghibli. Foto: Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Claro

Nas redes sociais, a brincadeira foi recebida com orgulho pelos moradores, que se divertiram com as animações geradas pela inteligência artificial. “Apaixonada por nosso município. Encantada com as ilustrações. Parabéns”, disse uma usuária na publicação. Para outros, escolher qual lugar ficou mais bonito, foi uma escolha difícil.

“É difícil escolher, todas são lindas! Mas a Igreja Matriz e a Ponte Pênsil são as minhas preferidas”, disse uma outra usuária respondendo à pergunta da prefeitura sobre qual foi a ilustração preferida dos moradores.

A "queridinha" está sendo a Igreja Matriz. Foto: Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Claro

Contudo, nos comentários é possível perceber que a “queridinha” da população foi a Igreja Matriz, já que foi a mais citada nos comentários. “Todas são belíssimas, mas sou apaixonada por nossa Matriz”, disse uma outra usuária.

Veja todos os pontos escolhidos pela prefeitura abaixo.