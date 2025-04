Dois municípios da região já decretaram estado de emergência pela Dengue

A situação começa a ficar crítica e preocupante no Norte Pioneiro. Embora a Dengue não seja considerada como algo extravagante por muitos, a doença continua afetando centenas de pessoas na região e, por conta do aumento excessivo de casos confirmados na última semana, duas cidades já decretaram estado de emergência e seguem com planos intensificados para eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Com os casos aumentando cada vez mais, as cidades de Cambará e Joaquim Távora se viram na necessidade de decretar estado de emergência e modificar os planos de combate à dengue em seus respectivos municípios, além de tomar medidas mais intensas para evitar que os casos continuem aumentando e afetando a saúde pública.

Em Cambará, a situação de emergência foi decretada no final da última semana, na quinta-feira (27), como uma medida em resposta à rápida proliferação do mosquito Aedes Aegypt. No município, a situação exige mobilização imediata de todos os setores para conter a epidemia.

Na cidade, um Plano de Contingência já foi iniciado, e conta com a realização de mutirões de limpeza, ações educativas nos bairros e atendimentos prioritários nas unidades de saúde, ações que tem o objetivo de combater os focos do mosquito e prestar cuidados urgentes à população afetada pela doença.

Em Joaquim Távora, o cenário preocupante em que a saúde pública se encontra fez com que a prefeitura também decretasse estado de emergência por conta da dengue, um decreto que será valido durante o prazo de 180 dias, com medidas de combate ao mosquito intensificadas e ações para a conscientização dos moradores.

A cidade, que tem cerca de 10 mil habitantes, conta com mais de 70 casos confirmados de dengue neste ano, e o cenário se torna ainda mais preocupante tendo em vista que há um caso de óbito sendo investigado, se foi ou não ocasionado pela dengue.

"Estamos mobilizando todos os esforços para conter o avanço da dengue em Joaquim Távora. O decreto nos dá respaldo para agilizar contratações e ampliar as ações de enfrentamento. Contamos com o apoio da população para eliminar os focos do mosquito e evitar novos casos. Com o monitoramento contínuo, poderemos ajustar as estratégias conforme a necessidade e garantir que as ações sejam efetivas", destacou a secretária de Saúde, Graziela de Petri Chaowiche.

Além destas duas cidades, Carlópolis também apresenta um número excessivo de casos, mas a reportagem ainda não teve acesso a informações que comprovem se a prefeitura decretou ou não estado de emergência por conta do crescimento em massa de casos confirmados.

Conforme aponta o último boletim epidemiológico do município, divulgado na última sexta-feira (28), entre janeiro e o final de março deste ano foram confirmados 727 casos, sendo que 180 ainda estão esperando o resultado dos exames laboratoriais.

No entanto, o cenário alarmante traz a importância da população das cidades para o combate à dengue e a eliminação dos criadouros do mosquito, auxiliando na contenção da epidemia e evitando que os casos continuem avançando e prejudicando a saúde de todos.