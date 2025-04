Criança que sonha em ser policial tem surpresa de aniversário em Wenceslau Braz

Sonhar, no sentido de querer algo, é ter esperança e criar expectativas de que um dia o desejo vai cumprir. Seja o sonho de ter algum bem material, conseguir chegar a alguma posição social ou até mesmo ter uma profissão específica, todos são exemplos de sonhos, e na cidade de Wenceslau Braz, a pequena Tiffany Gabrielle Silveira da Silva sonha em se tornar policial. Fã a qualquer custo da força policial, a menina recebeu uma surpresa inesperada na última sexta-feira (28), quando celebrava seu aniversário e foi visitada por três policiais da cidade.

Continua após a publicidade

Desde pequena, Tiffany sempre gostou da polícia, e colocou na sua cabeça que quando crescer vai se tornar policial. É o que conta a mãe, Suzamara Socorro Silveira da Silva, que lembra das primeiras vezes em que a filha disse com convicção que seguiria a carreira policial em sua vida profissional.

“Ela sempre gostou da polícia. Acho que por termos amizade com o Sargento Fonseca, esse desejo aumenta ainda mais”, conta a mãe. “Na formatura do infantil, ela disse para os professores que queria ser policial, então quando foram chamar ela, disseram sobre o sonho”, lembra Suzamara. Continua após a publicidade

Contudo, na última sexta-feira, Tiffany completou sete anos de idade, e o tema da festa foi sobre a Polícia Militar. “Ela não tinha pensado nisso, queria outro tema, mas acabou vendo um vídeo nas redes sociais onde uma menina fez uma festinha com o tema da polícia, então ela quis muito que o seu aniversário tivesse o mesmo tema”, conta a mãe.

Sargento Fonseca em foto com Tiffany e sua irmã, Maria Cecíllia, durante o aniversário. Foto: Arquivo Pessoal

No entanto, a ideia principal seria apenas alguns enfeites relacionados à PM, mas a amizade com o Sargento Fonseca tornou o aniversário da garota ainda mais emocionante. Conforme conta a Suzamara, o Sargento decidiu que daria uma farda sua para a garota como presente, e assim fez.

“Como a farda era grande, nós enviamos para uma costureira deixar do tamanho dela. Foi tudo meio corrido, mas fizemos de tudo para realizar o sonho dela, e o Fonseca nos ajudou demais com a farda de presente”, enfatizou a mãe. Além da farda, o Sargento levou dois policiais para prestigiarem Tiffany. Foto: Arquivo Pessoal

Porém, a surpresa maior não foi a farda. No dia do aniversário, o Sargento Fonseca, acompanhado dos soldados Victor e Xavier, esteve na casa de Tiffany com uma viatura oficial, para comemorar com ela. “Foi um sonho realizado para ela. Foi tudo muito simples, mas ficou perfeito demais e pudemos ver a felicidade dela em ver que a polícia comemorou seu aniversário”, enalteceu Suzamara.